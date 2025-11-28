18:27:06 Пятница, 28 ноября
В Пензе иностранца будут судить за сексуальное насилие над 17-летней девушкой

16:17 | 28.11.2025 | Криминал

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. 39-летний иностранный граждан предстанет перед судом в Пензе по обвинению в совершению преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе иностранца будут судить за сексуальное насилие над 17-летней девушкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 19 июня 2025 года на улице Тепличной в городе Пензе обвиняемый в состоянии опьянения, применяя насилие, совершил в отношении 17-летней потерпевшей действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться от обвиняемого, он начал преследовать ее, но, увидев мать потерпевшей, скрылся с места происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников УМВД России по Пензенской области личность мужчины была установлена.

«Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя содержался под стражей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


