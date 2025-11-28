12:13:08 Пятница, 28 ноября
Жителя Пензенской области заподозрили в финансировании экстремистской деятельности

11:02 | 28.11.2025 | Криминал

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1987 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Жителя Пензенской области заподозрили в финансировании экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В рамках расследования ранее возбужденного следственным отделом УФСБ России по Пензенской области уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России «Содействие террористической деятельности» установлено, что злоумышленник, располагая информацией о признании организации на территории Российской Федерации экстремистской, осуществил денежные переводы по реквизитам запрещенного общественного движения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что второе уголовное дело также возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.


