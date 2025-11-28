Завершено расследование дела в отношении экс-главы управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и его подчиненного Криминал

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по региону и экс-начальника иммиграционного контроля ведомства в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а также пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Как следует из сообщения пресс-службы следственного управления СКР по региону, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, с июня 2023 года по апрель 2025 года обвиняемые получали взятки от предпринимателя за общее покровительство его деятельности, предупреждение о предстоящих проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, где им с нарушениями требований закона привлекались к труду иностранные граждане. За незаконные действия руководитель управления по вопросам миграции регионального УМВД получал взятки в виде оказания услуг по ремонту его квартиры и дачного дома, обустройству территории дачного участка на общую сумму более 195 тыс. рублей. Его подчиненный получил от предпринимателя часть взятки в виде строительного материала на сумму более 18 тыс. рублей, оставшуюся часть товарно-материальных ценностей на сумму более 16 тыс. рублей он не получил в связи с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе расследования дела установлено, что обвиняемые за незаконное вознаграждение организовали незаконное пребывание в Российской Федерации ряда иностранных граждан.

«По ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на автомашины и недвижимое имущество обвиняемых на общую сумму более 5,5 млн. рублей. Обвиняемые по решению суда содержатся под домашним арестом. После вручения копий утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — поясняется в тексте.