Прощание с ветераном пензенского здравоохранения Анастасией Авдониной пройдет 29 ноября Общество

Пенза, 28 ноября 2025. PenzaNews. Прощание с ветераном пензенского здравоохранения Анастасией Авдониной пройдет в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского на улице Лермонтова в предстоящую субботу, 29 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона, траурная церемония начнется в 12.00.

«Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области, медицинское сообщество региона выражают глубокие слова соболезнования родным и близким Анастасии Максимовны», — сказано в тексте.

Авдонина Анастасия Максимовна родилась в деревне Надеждинка Каменского района Пензенской области 1 апреля 1935 года.

В 1953 году закончила пензенскую фельдшерско-акушерскую школу по специальности «Фельдшер-акушер».

Трудовой путь начала фельдшером в селе Кикино Каменского района, продолжила в Кенигсберге, после чего работала в Пензе. Более 35 лет занимала должность старшей медсестры в областной психиатрической больнице имени К.Р. Евграфова. В целом отдала служению медицине 64 года.

На протяжении всей трудовой деятельности являлась бессменным лидером спортивного движения в больнице имени К.Р. Евграфова и организатором участия сотрудников в спортивно-массовом движении. До последних дней жизни была активной участницей городских и спортивно-массовых мероприятий.

В 2014 году была факелоносцем эстафеты Олимпийского огня в Пензе.

Была награждена орденом «Знак почета», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Минздрава Пензенской области и России, грамотой главы администрации Пензы.

Имела звания: кандидат в мастера спорта по зимнему многоборью, отличник физической культуры и спорта, ветеран спорта РСФСР, ветеран спорта России.

В 2017 году получила золотой значок ГТО.

Умерла на 91-м году жизни 27 ноября 2025 года.