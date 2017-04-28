В Пензе определены очередные получатели компьютеров по программе «Техника на благо» Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо», которая реализуется в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с 2009 года, определил очередных получателей компьютеров в ходе заседания, состоявшегося вечером в минувший четверг, 27 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В начале встречи исполнительный директор «Гражданского Союза» Олег Шарипков проинформировал, что региональный общественный фонд помощи престарелым «Доброе дело», зарегистрированный в Москве, передал по программе 9 компьютеров.

По его словам, оперативная доставка из столицы в Пензу системных блоков и мониторов была осуществлена транспортной компанией «Деловые линии».

Представители экспертного совета, исходя из имеющейся в наличии техники и очередности обращений, в ходе заседания приняли решение удовлетворить 10 заявок из 12 поступивших.

Так, в частности, компьютер, принтер и сканер получит Владимир Минибаев из села Ленино Пензенской области — молодой человек из многодетной семьи, который, окончив 9 классов, был вынужден пойти работать, чтобы помочь родным. В этом году он намерен поступить в училище, чтобы стать профессиональным поваром.

Пенсионеру из Пензы Геннадию Духанину, которому приходится много времени проводить в лечебных учреждениях, будет передан ноутбук.

По компьютеру получат Елена Бурцева из Кузнецка, волонтеры проекта «Дети войны» Виктор и Юрий Кутузовы, пенсионерка Нина Панкратова, инвалид Илья Илюшин, а также две пензенские общественные организации — практикующих психологов «Круг доверия» и молодых инвалидов «Бригантина надежды».

Помимо этого, смартфон Samsung решено передать Ирине Дергачевой из Пензы, семья которой находится в тяжелом материальном положении.

В ходе заседания представители экспертного совета благотворительной программы «Техника на благо» рассмотрели заявление, поступившее от общественной организации «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», действующей в городе Заречном Пензенской области.

Активисты просят передать им 10 системных блоков и мониторов для обустройства класса по обучению пожилых людей основам компьютерной грамотности.

Учитывая, что такого количества техники в настоящее время в наличии нет, принято решение обратиться к ряду коммерческих структур, которые могли бы оказать содействие.

Вместе с тем в зареченскую организацию от Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» будет передано 10 экземпляров учебно-методического пособия « Азбука интернета », разработанного совместно с Пенсионным фондом России.

В нем в доступной форме изложена подробная информация о правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями, хранением информации. Большой раздел посвящен получению навыков работы в поисковых системах, возможностям общения в социальных сетях. Также подробно описано, как и где можно получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде через интернет.

Благотворительная программа «Техника на благо» реализуется в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с декабря 2009 года. Она призвана помогать всем, кто действительно нуждается в бывшей в употреблении, но работающей компьютерной технике.

За годы реализации программы передано более 200 единиц техники свыше 100 получателям , среди которых семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды, малоимущие граждане, а также некоммерческие организации, участвующие в развитии гражданского общества.

В рамках проекта «Техника на благо» старую оргтехнику передали информационное агентство «PenzaNews», Пензенский филиал компании «Ростелеком», Пензенское отделение компании «МегаФон», портал развлекательных заведений «Menupnz.ru», ИП Бичинов С.В., ТЦ «Элком», депутат пензенской гордумы IV и V созывов Александр Сейнов, политолог Анатолий Бодров, ПРО МОО «Союз социальной защиты детей», ЗАО «Исток», интернет-издание «Пенза-Спорт», ООО «Байт», ООО «ПроСТО», МУП «БТИ города Пензы», ЗАО «Волгостальмонтаж», «АРН-Аудитор», ООО «СКБ Амрита», НПФ «Круг», ООО НПФ «Кристалл», ООО «РЦ «КОДЕКС-Пенза», персональная творческая мастерская А.А. Бреусова, Пензенский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», компания «Флэк Софт», ООО «Святозаръ», ООО «Пензагропроект», «Пензенский бизнес-журнал», аудиторская фирма «Партнер-Аудит», Пензенское отделение Сбербанка России, правозащитник Юрий Вобликов, ЗАО «Пензнефтепродукт», ООО «Окружность», ОАО «Электромеханика», OOO «Консалт-Групп», ГК «Ростум», региональное отделение Института развития современных образовательных технологий, Максим Харламов, Андрей Наземнов, Дмитрий Ященко, Татьяна Калямина, предприниматели Вадим Бусаров, Лев Козлов и Игорь Жулимов, дизайнер Михаил Инюшкин, Полина Козлова, Софья Негреску, а также фонд «Доброе дело» (Москва).



В экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо» входят основатель проекта, главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, руководитель пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров и главный специалист службы анализа, планирования, маркетинга и рекламы банка «Кузнецкий» Мария Давыдова.