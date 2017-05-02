02:41:38 Среда, 3 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе на ремонт тротуаров намечено потратить почти 108 млн. рублей

13:58 | 02.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Почти 108 млн. рублей планируется потратить на ремонт тротуаров в Пензе в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе на ремонт тротуаров намечено потратить почти 108 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным городской администрации, в настоящее время сформирован предварительный перечень тротуаров, которые намечено привести в порядок с помощью плитки.

Так, около 9 млн. рублей необходимо на покрытие улицы Московской — на участке от улицы Долгова до улицы Бакунина, почти 35 млн. рублей  — на ремонт тротуара на улице Володарского от улицы Октябрьской до улицы Карла Маркса, более 17 млн. рублей — на работы на Привокзальной площади.

На укладку плитки на улице Кирова — от улицы Славы до улицы Лермонтова — намечено потратить более 17 млн. рублей, на улице Максима Горького — от улицы Кирова до улицы Володарского — более 5,5 млн. рублей, на улице Славы — от улицы Урицкого до улицы Кирова — почти 9 млн. рублей, на улице Лермонтова — от улицы Кирова до улицы Советской — более 6 млн. рублей, на улице Советской — от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова — более 7 млн. рублей.

Предполагается, что общая площадь отремонтированных тротуаров составит свыше 52 тыс. кв. метров.
Актуальное
Читайте также
Губернатор назвал хорошим знаком решение вынести «Дружбу-2» за границы Кузнецка В Пензе инвалиды-колясочники примут участие в эстафете «Вахта памяти»
В Пензе подростки подозреваются в краже раскладушки и корыта «Транснефть» вложит 37 млн. рублей в ремонт пензенских учреждений образования
Восемь школьников из Пензенской области отправятся в «Артек» на слет юных историков В пензенском отделении «Транснефти» будет создано 400 рабочих мест
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама