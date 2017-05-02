В Пензе на ремонт тротуаров намечено потратить почти 108 млн. рублей Общество

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Почти 108 млн. рублей планируется потратить на ремонт тротуаров в Пензе в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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По данным городской администрации, в настоящее время сформирован предварительный перечень тротуаров, которые намечено привести в порядок с помощью плитки.

Так, около 9 млн. рублей необходимо на покрытие улицы Московской — на участке от улицы Долгова до улицы Бакунина, почти 35 млн. рублей — на ремонт тротуара на улице Володарского от улицы Октябрьской до улицы Карла Маркса, более 17 млн. рублей — на работы на Привокзальной площади.

На укладку плитки на улице Кирова — от улицы Славы до улицы Лермонтова — намечено потратить более 17 млн. рублей, на улице Максима Горького — от улицы Кирова до улицы Володарского — более 5,5 млн. рублей, на улице Славы — от улицы Урицкого до улицы Кирова — почти 9 млн. рублей, на улице Лермонтова — от улицы Кирова до улицы Советской — более 6 млн. рублей, на улице Советской — от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова — более 7 млн. рублей.

Предполагается, что общая площадь отремонтированных тротуаров составит свыше 52 тыс. кв. метров.