Попытка заработать на инвестициях обернулась для жительницы Пензы потерей более 2,4 млн. рублей

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась более 2,4 млн. рублей после общения в интернете с мужчиной, который предложил ей заработать на инвестициях.

«В течение двух месяцев потерпевшая оформила на свое имя несколько кредитов и перечислила на предоставленные новым знакомым банковские счета. Только после того как мужчина перестал выходить на связь, заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Размер ущерба составил более 2,4 млн. рублей, 165 тыс. рублей из которых — личные накопления», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в пресс-релизе.