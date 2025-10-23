09:10:53 Четверг, 23 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Попытка заработать на инвестициях обернулась для жительницы Пензы потерей более 2,4 млн. рублей

08:49 | 23.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась более 2,4 млн. рублей после общения в интернете с мужчиной, который предложил ей заработать на инвестициях.

Попытка заработать на инвестициях обернулась для жительницы Пензы потерей более 2,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В течение двух месяцев потерпевшая оформила на свое имя несколько кредитов и перечислила на предоставленные новым знакомым банковские счета. Только после того как мужчина перестал выходить на связь, заявительница поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Размер ущерба составил более 2,4 млн. рублей, 165 тыс. рублей из которых — личные накопления», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
«Новые люди» в Пензе приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для военных госпиталей В Кузнецком районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка
В Пензе мужчина обвиняется в даче взятки сотруднику исправительной колонии Телефонный мошенник выманил у жителя Пензенской области около 1,5 млн. рублей
По иску прокуратуры в собственность государства возвращен участок лесного фонда и береговой полосы под Пензой площадью более 1,2 тыс. кв. метров В Пензенской области 400 тыс. га сельхозугодий не используются по назначению
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама