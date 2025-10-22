20:21:34 Среда, 22 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на улице Московской оказалась частично разрушена подпорная стена памятника градостроительства и архитектуры

09:00 | 22.10.2025 | Общество

Печать

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Подпорная стена памятника градостроительства и архитектуры «Терраса с фасадом на улице Московской и подпорной стенкой по улице Карла Маркса» оказалась частично разрушена в Пензе, министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области в связи с этим организовало надзорные мероприятия.

В Пензе на улице Московской оказалась частично разрушена подпорная стена памятника градостроительства и архитектуры

Фото: Kopik.pnzreg.ru

«В настоящее время министерством проводится проверка всех обстоятельств, повлекших повреждение объекта культурного наследия. По результатам проверки к собственнику будут применены меры в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что именно на собственника возложена обязанность осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.


Читайте также
«Новые люди» в Пензе приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для военных госпиталей Телефонный мошенник выманил у жителя Пензенской области около 1,5 млн. рублей
По иску прокуратуры в собственность государства возвращен участок лесного фонда и береговой полосы под Пензой площадью более 1,2 тыс. кв. метров В Пензенской области 400 тыс. га сельхозугодий не используются по назначению
В ДТП в Пензенской области один человек погиб, четверо пострадали В Пензенской области 10 ветеранов СВО прошли курс комплексной реабилитации в рамках проекта «Сурское мужество»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама