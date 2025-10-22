В Пензе на улице Московской оказалась частично разрушена подпорная стена памятника градостроительства и архитектуры Общество

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Подпорная стена памятника градостроительства и архитектуры «Терраса с фасадом на улице Московской и подпорной стенкой по улице Карла Маркса» оказалась частично разрушена в Пензе, министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области в связи с этим организовало надзорные мероприятия.

Фото: Kopik.pnzreg.ru

«В настоящее время министерством проводится проверка всех обстоятельств, повлекших повреждение объекта культурного наследия. По результатам проверки к собственнику будут применены меры в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что именно на собственника возложена обязанность осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.