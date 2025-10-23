Иностранец подозревается в изготовлении поддельной идентификационной карты Криминал

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1991 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«Установлено, что подозреваемый, действуя в составе организованной группы, имея умысел на подделку официального документа и его сбыт, изготовил поддельную идентификационную карту гражданина ближнего зарубежья на вымышленные установочные данные. В дальнейшем указанный документ предназначался для натурализации на территории Российской Федерации уроженцев Центрально-Азиатского региона, прибывших в Россию по каналам незаконной миграции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено управлением внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по городу Москве.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.