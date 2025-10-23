График движения «Сурской стрелы» будет изменен 26-29 октября Общество

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. График движения межрегионального пригородного поезда «Сурская стрела», маршурт которого проходит по территории Пензенской области и Мордовии, будет изменен с 26 по 29 октября в связи с проведением ремонтных работ на перегонах «Леонидовка — Шнаево — Канаевка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

Уточняется, что поезд №7239/7232 «Саранск — Пенза-I — Кузнецк» на участке «Канаевка — Кузнецк» проследует на 8 минут позже действующего расписания: Саранск — отправление в 17.13, Пенза-I — прибытие в 19.37, отправление в 19.39, Канаевка — прибытие в 20.23, отправление в 20.24, Кузнецк — прибытие в 21.17.

28 и 29 октября поезд №7247/7246 «Кузнецк — Пенза-I — Саранск» отправится со станции Кузнецк на 12 минут раньше действующего расписания: Кузнецк — отправление в 16.08, Пенза-I — прибытие в 17.50, отправление в 17.52, Саранск — прибытие в 20.50. Поезд №7235 «Кузнецк — Пенза-I» на участке «756 км — Пенза-I» прибудет на станцию Пенза-I на 8 минут позже действующего расписания: Кузнецк — отправление в 16.52, 756 км — прибытие в 18.00, отправление в 18.01, Пенза-I — прибытие в 19.00.