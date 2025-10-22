20:21:13 Среда, 22 октября
Телефонные мошенники выманили у пензенской пенсионерки 300 тыс. рублей

17:02 | 22.10.2025 | Криминал

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1951 года рождения лишилась 300 тыс. рублей после общения с телефонными мошенниками.

Телефонные мошенники выманили у пензенской пенсионерки 300 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, которая представилась работницей телекоммуникационной компании и предложила оформить договор на оказание услуг связи.

«Заинтересовавшись предложением, пенсионерка согласилась и выполнила все требования звонившей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем женщине позвонил злоумышленник, который выдал себя за сотрудника силового ведомства.

«Мужчина сообщил заявительнице, что мошенники завладели ее персональными данными и могут оформить кредит. Звонивший убедил гражданку перечислить свои сбережения на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции. Следуя указаниям злоумышленника, женщина перечислила на мошеннические счета 300 тыс. рублей», — говорится в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

