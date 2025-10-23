19:44:09 Четверг, 23 октября
Жительница Каменки обвиняется в убийстве мужа

23.10.2025 | Криминал

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. 38-летняя жительница города Каменки Пензенской области обвиняется в убийстве своего 42-летнего супруга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, вечером 9 октября 2025 года в городе Каменке обвиняемая с мужем распивала спиртное. В процессе общения между ними возник конфликт, в ходе которого женщина ножом нанесла один удар в шею потерпевшего. После причинения ранения она покинула квартиру. Вернувшись через некоторое время домой и обнаружив потерпевшего без признаков жизни, обвиняемая сообщила о произошедшем своему знакомому и попросила его помочь избавиться от тела. В ночное время вдвоем они вынесли тело погибшего из квартиры и оставили его на территории одного из предприятий города Каменки, где он был обнаружен 12 октября», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии женщина была задержана, на данный момент ей предъявлено обвинение в убийстве, она заключена под стражу.

«Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение убийства, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«Орудие преступления – нож изъят в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — уточняется в пресс-релизе.


