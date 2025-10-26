В Пензе завершен ремонт корпуса №2 детсада №109 Образование

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт корпуса №2 детского сада №109 на улице Попова в Пензе, который был начат в апреле 2025 года, завершен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации города.

Фото: Penza-gorod.ru

«За шесть месяцев в здании заменили практически все коммуникации: системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции. Смонтирован индивидуальный тепловой пункт, и установлена новая автоматическая пожарная сигнализация», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что был выполнен ремонт кровли, фасада, цоколя, отмостки, входных групп, произведено усиление конструкций, заменены окна и двери.

«Проведены отделочные работы всех внутренних помещений — спальных комнат, игровых, раздевалок, санузлов и актового зала. Полностью модернизированы пищеблок и прачечная», — отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что особое внимание уделено антитеррористической защищенности объекта: обновлено ограждение территории детского сада, оборудованы система оповещения, охранная сигнализация, автоматическое управление воротами и калитками.

«В части благоустройства прилегающей территории выполнен ремонт асфальтового покрытия», — указано в нем.

В сообщении уточняется, что на капитальный ремонт корпуса было выделено более 71 млн. рублей.

«В настоящее время в дошкольном учреждении ведется оснащение комнат мебелью и инвентарем для учебно-воспитательного процесса. Параллельно выполняются обработка помещений, необходимые исследования и лабораторные испытания образцов материалов воды и воздуха для подтверждения соответствия санитарным нормам. На время капремонта объекта воспитанникам были предоставлены места в других детских садах. Планируется, что малыши вернутся в свои обновленные группы к концу ноября», — поясняется в тексте.