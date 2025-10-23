19:44:36 Четверг, 23 октября
Денис Соболев предложил включить семьи участников СВО с детьми до 2 лет в число получателей специальной молочной продукции

11:01 | 23.10.2025 | Общество

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев предложил включить семьи участников СВО, в которых воспитываются дети в возрасте до 2 лет, в число получателей адресной социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения специальными молочными продуктами детского питания. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования в четверг, 23 октября.

Денис Соболев предложил включить семьи участников СВО с детьми до 2 лет в число получателей специальной молочной продукции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«На сегодняшний день бесплатным питанием обеспечиваются дети из многодетных и малообеспеченных семей. На них выдается с 0 месяцев и до 1 года детская сухая молочная смесь, с 4 месяцев прибавляется «Наринэ», с 6 месяцев — «Наринэ» и детский творог, с 8 месяцев — «Биолакт» и детский творог, с 1 года — «Биолакт» или «Наринэ», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время в семьях участников СВО в Пензе воспитывается 181 ребенок в возрасте до 2 лет.

«Предложение будет рассмотрено при формировании проекта бюджета на 2026 год», — поясняется в сообщении.

Как отметил Денис Соболев, «поддерживать семьи бойцов, защищающих интересы в зоне СВО, — наш долг».

«Возможно, получится внести изменения в проект бюджета уже с ноября этого года», — сказал Денис Соболев, слова которого приводятся в сообщении.


