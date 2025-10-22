20:21:19 Среда, 22 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за 9 месяцев введено 555,1 тыс. кв. метров жилья

11:13 | 22.10.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. 555,1 тыс. кв. метров жилья введено эксплуатацию в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2025 года, что на 20,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

В Пензенской области за 9 месяцев введено 555,1 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Индивидуальное жилищное строительство в январе-сентябре 2025 года составило 60,1% от общего ввода. Населением было построено 2 тыс. 389 домов общей площадью 333,4 тыс. кв. метров, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что юридическими лицами введено в эксплуатацию 153 жилых дома общей площадью жилых помещений 221,7 тыс. кв. метров, что на 30,5% меньше, чем за 9 месяцев 2024 года.

«Ввод жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в двух районах области», — отмечается в тексте.


Читайте также
«Новые люди» в Пензе приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для военных госпиталей Телефонный мошенник выманил у жителя Пензенской области около 1,5 млн. рублей
По иску прокуратуры в собственность государства возвращен участок лесного фонда и береговой полосы под Пензой площадью более 1,2 тыс. кв. метров В Пензенской области 400 тыс. га сельхозугодий не используются по назначению
В ДТП в Пензенской области один человек погиб, четверо пострадали В Пензенской области 10 ветеранов СВО прошли курс комплексной реабилитации в рамках проекта «Сурское мужество»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама