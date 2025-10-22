В Пензенской области за 9 месяцев введено 555,1 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. 555,1 тыс. кв. метров жилья введено эксплуатацию в Пензенской области за счет всех источников финансирования в январе-сентябре 2025 года, что на 20,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Индивидуальное жилищное строительство в январе-сентябре 2025 года составило 60,1% от общего ввода. Населением было построено 2 тыс. 389 домов общей площадью 333,4 тыс. кв. метров, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что юридическими лицами введено в эксплуатацию 153 жилых дома общей площадью жилых помещений 221,7 тыс. кв. метров, что на 30,5% меньше, чем за 9 месяцев 2024 года.

«Ввод жилья по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в двух районах области», — отмечается в тексте.