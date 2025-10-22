20:21:06 Среда, 22 октября
В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконной банковской деятельности с извлечением более 109 млн. рублей дохода

15:16 | 22.10.2025 | Криминал

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Приговор Ленинского районного суда Пензы от 15 апреля 2025 года по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 109 млн. рублей вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Пензенского областного суда.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконной банковской деятельности с извлечением более 109 млн. рублей дохода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Суд установил, что в 2013 году один из подсудимых, зная потребность некоторых предпринимателей и юридических лиц в осуществлении нелегальных банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах, организовал преступную группу для совершения теневых банковских операций. До декабря 2017 года участники преступной группы образовали «технические» фирмы, зарегистрировали физических лиц в качестве предпринимателей, открыли банковские счета для осуществления незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием и транзитом денежных средств путем направления в банки поддельных платежных поручений», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что были изготовлены фиктивные договоры и предоставлены поддельные документы в госорганы и суды для получения положительных решений и дальнейшего вывода денег с блокированных расчетных счетов и совершения операций по обналичиванию.

«Подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали. 50-летнего организатора преступной группы суд приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 1 млн. рублей. Остальным подсудимым назначена условная мера наказания, двум их них — еще и штраф на общую сумму 1,1 млн. рублей», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Пензенской области, в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба с подсудимых взыскано солидарно в доход Российской Федерации более 100 млн. рублей.

«Приговор был обжалован в апелляционном порядке и оставлен судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда без изменения», — сказано в сообщении.


Актуальное

