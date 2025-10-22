20:20:59 Среда, 22 октября
Житель Пензенской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму

12:04 | 22.10.2025 | Криминал

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1980 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Житель Пензенской области стал фигурантом дела о призывах к экстремизму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что подозреваемый разместил в сети интернет материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников МВД России в целях воспрепятствования их законной деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ возбуждено следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


