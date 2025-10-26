Олег Мельниченко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником Общество

Пенза, 26 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

«В этот день мы чествуем специалистов, связанных с автомобильной отраслью: профессиональных водителей, автомехаников, автослесарей, инженеров, работников автотранспортных предприятий. Но это также праздник всех автомобилистов нашей страны и региона!» — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке президента России в Пензенской области динамично развивается система общественного транспорта.

«За последние годы мы полностью заменили парк троллейбусов, постепенно обновляем автобусы большой вместимости, в том числе на межмуниципальном сообщении. Для автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки в районах области, приобретено 79 единиц транспорта. Автопарк продолжает пополняться. По мере строительства новых жилых кварталов расширяется маршрутная сеть общественного транспорта. Национальные проекты, в которых участвует Пензенская область, позволяют повышать качество автомобильных дорог», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил работников автотранспортной отрасли за профессионализм, ответственное отношение к труду и вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области.

«Желаю всем автомобилистам покорения новых целей, удачи на дорогах и крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких!» — пожелал Олег Мельниченко.