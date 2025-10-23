19:44:29 Четверг, 23 октября
Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. Строительство магистрального водопровода начато в районе улицы Ново-Казанской в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе в районе улицы Ново-Казанской начали строительство магистрального водопровода

Фото: T.me/denisov_ov

«Его протяженность составит 653 метра, внутренний диаметр трубы — до 500 мм. Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 23 октября.

По словам Олега Денисова, прокладка трубы будет осуществляться как открытым способом, так и методом горизонтально направленного бурения.

«Территория под будущий объект подготовлена. Подрядчик завозит полиэтиленовые трубы и другие материалы, обустраивает объездную дорогу», — отметил глава Пензы.

Он уточнил, что планируется завершить строительство до конца текущего года, после чего новый участок будет подключен к городской системе водоснабжения.

«Реализуем проект по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе». Средства выделены из регионального бюджета. Водопровод необходим для стабильного обеспечения ресурсом активно развивающегося микрорайона ГПЗ-24», — пояснил Олег Денисов.


