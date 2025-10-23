09:10:46 Четверг, 23 октября
Губернатор держит на контроле ход уборочной кампании в Пензенской области

09:00 | 23.10.2025 | АПК

Пенза, 23 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко держит на контроле ход уборочной кампании в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

«Продолжаю контролировать ход уборочной кампании в нашем регионе. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Анатольевич Калентьев доложил о новом значимом результате. Валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области превысил 2 млн. тонн при средней урожайности 468 центнеров с га», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале 22 октября.

Он добавил, что активно ведется уборка сои.

«Собрано более 300 тыс. тонн — на треть больше, чем в прошлом году. Соевые бобы используются для создания множества продуктов, включая высококачественное растительное масло. Кроме того, соя как бобовое растение способна фиксировать азот из воздуха и насыщать им почву, повышая ее плодородие и снижая потребность в азотных удобрениях. А соевый жмых, шрот и мука — ценная белковая добавка в сельхозкормах для животных и птицы», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко сообщил, что в регионе также собрано 119 тыс. тонн кукурузы при урожайности 89 центнеров с га.

«В этом году мы засеяли этой культурой более 62 тыс. га, расширив ее посевные площади на 10 тыс. га. Урожайность выросла на 36 центнеров с га», — уточнил глава региона.

«Пензенская область продолжает вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — подчеркнул губернатор.


