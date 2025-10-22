«Ростелеком» объявил о старте XV конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Связь и ИТ

Пенза, 22 октября 2025. PenzaNews. «Ростелеком» объявил о старте XV конкурса «Вместе в цифровое будущее», к участию в котором приглашаются региональные журналисты и блогеры, в том числе из Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Стратегический партнер конкурса — Минцифры России, партнеры специальных номинаций — разработчик ПО для управления динамической IT-инфраструктурой «Базис» и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Согласно условиям, размещенным на официальном сайте конкурса, предусмотрено пять основных номинаций — «Печатная пресса», «Телевидение и видеоконтент в СМИ», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа», а также пять специальных — «Российские решения для IT-индустрии: вызовы и перспективы», «Фундамент цифровизации», «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга», «Цифровизация отраслей» и «Киберриски в детской среде».

На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях, итоги которых будут подведены в мае и июне 2026 года соответственно.

Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.

Участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, отправятся в пресс-тур в Арктику в августе 2026 года.

Как отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина, в рамках юбилейного конкурса расширен круг вопросов и тем для обсуждения в СМИ и блогосфере.

«Новым стимулом для углубления знаний в сфере IT и цифровых технологий станут и обучающие мероприятия, которые проведут «Базис» и «Ростелеком». Вебинары будут посвящены нюансам развития инфраструктурного программного обеспечения, новинкам в игровых платформах и общению с разработчиками гейминговых проектов. Каждый год мы также организуем пресс-туры в регионы нашей страны, где победители федерального этапа конкурса знакомятся с технологическими объектами предприятий-клиентов «Ростелекома», культовыми местами и достопримечательностями. В 2026 году наши победители получат уникальную возможность посетить один из регионов Арктической зоны РФ», — сказала она.

В свою очередь советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева обратила внимание на то, что работа IT-журналистов в региональных СМИ делает актуальную информацию доступной для жителей даже самых небольших населенных пунктов.

«Труд наших коллег во многом носит просветительский характер: в своих материалах они учат читателей основам кибергигиены, рассказывают о мошеннических схемах, помогают понять, как устроены цифровые услуги и сервисы. Мы рады сотрудничать с профессионалами IT-журналистики, поддерживать и укреплять наше взаимодействие», — приводятся слова Марии Мезенцевой в пресс-релизе оператора, распространенном по случаю старта конкурса «Вместе в цифровое будущее».