В Пензе открыта галерея почета работников транспорта

Пенза, 25 октября 2025. PenzaNews. Торжественная церемония открытия галереи почета работников транспорта состоялась в Пензе в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев, первый замглавы администрации Пензы Андрей Шиганков, спикер пензенской гордумы Денис Соболев и другие официальные лица.

Обращаясь к присутствующим, Александр Гришаев поблагодарил работников транспорта за преданность профессии и поздравил их с наступающим праздником.

«Дорогие друзья! Разрешите поздравить награжденных сегодня и вообще весь коллектив, а он насчитывает более 2 тыс. специалистов, которые посвятили свою жизнь работе в общественном транспорте. [...] Это непростая работа, и я хочу пожелать вам в первую очередь, конечно, здоровья, успехов. У нас с вами впереди много задач, и я уверен, что мы с ними справимся. Ну и, конечно же, большого семейного счастья и любви. С наступающим праздником!» — сказал Александр Гришаев, слова которого приводятся на сайте Минстроя Пензенской области.

В галерею почета занесены фотографии и фамилии 20 передовиков, а также названия 10 организаций, показавших высокие результаты деятельности.