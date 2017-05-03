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В Пензе суд признал незаконным договор продажи машины, заключенный после развода супругов

13:45 | 03.05.2017 | Общество

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы признал незаконным договор купли-продажи автомобиля, который мужчина заключил со своей знакомой после развода.

В Пензе суд признал незаконным договор продажи машины, заключенный после развода супругов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Истица пояснила, что состояла в зарегистрированном браке с ответчиком. Решением суда с него взыскана денежная компенсация стоимости совместно нажитого имущества. За мужчиной 2 февраля 2016 года был зарегистрирован автомобиль. 25 ноября судебным приставом-исполнителем был наложен арест на это транспортное средство», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда.

Он отметил, что, как выяснилось позднее, 17 октября бывший супруг заключил со знакомой договор купли-продажи машины, но она не зарегистрировала в ГИБДД право собственности.

Представитель суда добавил, что, по мнению бывшей жены, сделка являлась мнимой и была заключена лишь с единственной целью — избежать наложения ареста на автомобиль.

«Установив характер и последовательность действий ответчика, которому на момент заключения договора было известно о наличии вступившего в силу решения о взыскании с него компенсации, суд пришел к выводу, что действия сторон, заключивших договор, были направлены не на распоряжение имуществом, а на его сокрытие», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, решение суда вступило в законную силу.
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