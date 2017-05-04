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Мэр Пензы предложил привлечь Александра Калашникова к контролю за ремонтом дорог

12:33 | 04.05.2017 | Общество

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Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил привлечь председателя городского общественного совета по ЖКХ Александра Калашникова к контролю за ремонтом дорог в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

Мэр Пензы предложил привлечь Александра Калашникова к контролю за ремонтом дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже сейчас, на первоначальном этапе, мы должны осуществлять ежедневный контроль за качеством дорожного покрытия. Для осуществления контроля необходимо привлечь Александра Калашникова, который возглавляет городской общественный совет. Все это позволит нам обеспечить прозрачность и гласность строительства новых дорог», — сказал он в ходе совещания в четверг, 4 мая.

Глава администрации Пензы выразил уверенность, что также на недочеты при выполнении работ будут указывать активные жители города.

«Надеюсь, что все это позволит реализовать программу по безопасным качественным дорогам в срок и с хорошим качеством», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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