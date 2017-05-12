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В Пензе застройщик выплатит клиенту почти 90 тыс. рублей за позднюю передачу квартиры

12:42 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы взыскал с застройщика в пользу участника долевого строительства почти 90 тыс. рублей за нарушение срока передачи квартиры.

В Пензе застройщик выплатит клиенту почти 90 тыс. рублей за позднюю передачу квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В августе 2014 года между застройщиком и клиентом был заключен договор участия в долевом строительстве жилья. Его предметом являлось возведение силами застройщика и передача мужчине квартиры. В соответствии с условиями договора квартира должна была быть передана в III квартале 2015 года. Однако это произошло лишь в конце ноября 2015 года», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

По его словам, при рассмотрении дела суд учел среди прочего, что действиями застройщика нарушены права клиента, ему причинены неудобства и переживания, а направленная претензия о выплате неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи объекта осталась без ответа и удовлетворения.

«Суд взыскал с застройщика неустойку за нарушение срока передачи объекта в размере 58 тыс. 129 рублей, штраф за несоблюдение требований потребителя во внесудебном порядке — 29 тыс. 564 рубля, а также компенсацию морального вреда — 1 тыс. рублей», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что решение не вступило в законную силу.
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