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В Пензе будет продлена схема движения автобусов №68

13:50 | 12.05.2017 | Общество

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Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Схема движения автобусов №68 в Пензе будет изменена с понедельника, 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе будет продлена схема движения автобусов №68

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Кроме того, с этого же дня на линию вместо маршруток выйдут 20 автобусов большого класса.

Теперь движение по маршруту будет осуществляться по схеме: «Тепличный комбинат» — по требованию — «КДП» — «Улица Совхозная» — «Улица Окружная» — «Детская поликлиника» — «Улица Российская» — «Улица Вишневая» — «Магазин» — «Тамбовская застава» — «Зоопарк» — «Больница КИМ» — «ПГУ» — «Художественное училище» — «Библиотека имени Лермонтова» — «Детская библиотека» — «Кинотеатр «Октябрь» (Фонтан) — «Площадь Ленина» (ТТС) — «Центральный рынок» — «Железнодорожная больница» — ОАО «Исток» — «Автовокзал» — «Школа» — «Улица Толстого» — «Больница скорой помощи» — «Проспект Победы» — «Магазин «Василек» — «Автодорожный колледж» — «Школа» — «Тяжпромарматура» — «ЦНТИ» — «Универсам №173» — «Магазин «Океан» — «Мемориал «Звезда» — «Улица Ульяновская» — «Диспетчерская» — «Городская больница №6» — «Буртасы» — «Комарово» — «Кольцевая» — по требованию — «Запрудный» — по требованию — «Арбековская Застава».

Стоимость проезда в автобусах большого класса №68 составит 18 рублей.
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