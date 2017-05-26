В Пензе «Континент» оштрафован за продажу пива в «Точке аппетита» у больницы Общество

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ООО «Континент» за реализацию пива в павильоне «Точка аппетита» на остановочном пункте на улице Стасова в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В феврале был установлен факт нарушения законодательства в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции — осуществлялась розничная реализация пива в павильоне «Точка аппетита» на остановочном пункте, а также в непосредственной близости от больницы имени Г.А. Захарьина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что ответственность за правонарушение, допущенное ООО «Континент», предусмотрена ч. 3. ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».