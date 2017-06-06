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В Пензе пройдет выставка ретромашин, посвященная памяти Виктора Лазуткина

14:07 | 06.06.2017 | Общество

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Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Выставка ретроавтомобилей, посвященная памяти почетного гражданина региона Виктора Лазуткина, будет организована на территории Пензенского государственного университета в предстоящую среду, 7 июня.

В Пензе пройдет выставка ретромашин, посвященная памяти Виктора Лазуткина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» директор политехнического института ПГУ Дмитрий Артамонов, ожидается, что на ней будет экспонироваться 15–20 машин, среди которых — «ГАЗ-21», «Москвич-400», «Москвич-401», «ЗАЗ-965» и «Победа».

«Некоторые машины не на ходу, некоторые на ходу — как заведутся. Некоторые автомобили едут из Саратовской области — из города Петровского, пять машин сегодня вечером должны прибыть», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Виктор Лазуткин долгие годы собирал старые автомобили.

«Он реконструировал их, приводил в божеский вид, чтобы они сохранились, в том числе для потомков, чтобы мы могли смотреть на эти машины, любоваться ими. На самом деле, старые машины все равно притягивают — не так как новые, из пластмассы», — отметил Дмитрий Артамонов.

По его словам, одна из задач выставки — продемонстрировать машины студентам инженерных специальностей и заинтересовать этой техникой школьников.

«В школах сейчас начали функционировать школьные лагеря. […] Обещали нам прислать учащихся, чтобы они посмотрели, приобщились к технике, сфотографировались на фоне автомобилей», — сказал директор политехнического института.

Он уточнил, что открытие выставки намечено на 11.00.

«Торжественное слово скажет [ректор Пензенского государственного университета] Александр Дмитриевич Гуляков на правах хозяина, руководителя этой выставки. Потом слово предоставим дочери Виктора Александровича Лазуткина  — Юлии Викторовне», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, выставку планируется сделать ежегодной, а ее продолжительность будет зависеть от количества желающих посетить экспозицию.

«Посмотрим, какое количество людей будет, которые захотят посмотреть экспонаты. [Выставка продлится] один день, а возможно и два дня», — пояснил Дмитрий Артамонов.

Он подчеркнул, что доступ на территорию ПГУ в день ее проведения будет свободным.
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