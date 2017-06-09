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В Пензе 12 июня пройдет «Саммит плова»

11:35 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Региональная общественная организация «Узбекская община» совместно с благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров» проведет ежегодную акцию «Саммит плова» в предстоящий понедельник, 12 июня.

В Пензе 12 июня пройдет «Саммит плова»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие будет организовано в рамках торжеств, посвященных Дню России и Дню города. Оно состоится в регионе в четвертый раз.

«Благодаря вашей поддержке «Саммит плова» с каждым разом становится все более популярным. В этом году место проведения «Саммита» — сквер имени В.Г. Белинского (напротив драмтеатра)», — сообщил председатель общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

Он отметил, что в рамках «Саммита плова» за звание лучшего будут бороться 10 поваров.

«Попробовать и оценить по достоинству национальный плов от наших мастеров может каждый житель города», — написал он на своей странице в Facebook.

Сатимбай Бердиев уточнил, что мероприятие начнется в 12.00, а его итоги подведут в 16.00.

Планируется, что вырученные в ходе мероприятия деньги будут направлены на помощь детям из мокшанского интерната.
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