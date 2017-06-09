В Пензенской области хозяйка собаки заплатит за пару десятков растерзанных гусей Общество

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Жительница Башмаковского района Пензенской области выплатит 25 тыс. 300 рублей в виде возмещения убытков владелице личного подсобного хозяйства в связи с гибелью 23 гусей, в нападении на которых участвовала ее собака.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По словам истицы, она разводит гусей для себя и занимается их продажей. В июле 2016 года насчитывалось 40 взрослых особей, а к 23 ноября осталось только 23, так как летом на них неоднократно нападала чужая собака. О том, что она растерзала ее гусей, женщина узнала от соседки, а, выйдя на улицу, увидела, как та доедала птицу. Вместе с внучкой женщина пыталась поймать собаку, но она убежала», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она отметила, что о случившемся были проинформированы полиция и администрация, а факт гибели гусей от ран зафиксирован при обращении в станцию по борьбе с болезнями животных.

По словам пресс-секретаря, ответчики с иском не согласились, заявив, что гуси были задушены другой собакой или лисой, а находившиеся поблизости животные прибежали на запах убитых птиц.

«Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что 23 ноября в результате нападения двух собак — принадлежащей ответчикам и бродячей — в домовладении истицы погибли 23 взрослых гуся. Он счел доказанным размер прямого ущерба, причиненного женщине, на сумму 50 тыс. 600 рублей. Однако так как он связан с действиям двух животных, с ответчиков было решено взыскать не более половины убытков», — пояснила Наталья Быченкова.

Она уточнила, что суд первой инстанции вынес решение о взыскании с ответчиков 35 тыс. рублей — это сумма реального ущерба и размер упущенной выгоды от продажи гусят, однако стороны с этим не согласились и подали апелляционные жалобы.

«В результате облсуд снизил размер возмещения убытков, причиненных ненадлежащим содержанием домашнего животного, до 25 тыс. 300 рублей. Размер упущенной выгоды в виде дохода от продажи гусят был исключен», — отметила собеседница агентства.