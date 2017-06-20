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В Заречном прекратит существование одно из убежищ

10:02 | 20.06.2017 | Общество

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Заречный, 20 июня 2017. PenzaNews. Одно из убежищ на территории Заречного Пензенской области, находящееся в собственности муниципалитета, будет списано. Такое решение принято в ходе заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики ЗАТО.

В Заречном прекратит существование одно из убежищ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно озвученным данным, это защитное сооружение находится в неудовлетворительном состоянии из-за затопления грунтовыми водами. По результатам комиссионного обследования его восстановление признано нецелесообразным.

Второе убежище, находящееся в муниципальной собственности, намечено капитально отремонтировать.

Кроме того, 13 убежищ числятся на балансе производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко. Три из них уже отремонтировано. Еще одно планируется привести в порядок до конца года.

Также на заседании обсудили вопрос о создании запасов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций на территории Заречного. Была отмечена необходимость подготовить соответствующие методические рекомендации для всех предприятий, учреждений и организаций, сообщает управление общественных связей ЗАТО.
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