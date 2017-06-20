В мэрии Пензы решат вопрос с очередями к специалистам по земельным вопросам Общество

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подчиненным проанализировать причины возникновения очередей в сектор по контролю за прохождением документов по земельным и градостроительным вопросам, который работает в режиме «Одно окно».

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При обсуждении этого вопроса в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 20 июня, одной из причин было названо то, что специалисты МФЦ, которые по соглашению с мэрией также могли бы консультировать граждан по земельным вопросам, не обладают достаточными знаниями.

В итоге люди вынуждены обращаться в администрацию Пензы, где действует приемная «Одно окно».

«Если проблема в том, чтобы наладить более тесное взаимодействие со специалистами МФЦ, то это нужно сделать в ближайшее время. Если же дело не только в этом, следует продумать вопрос о создании городского МФЦ», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.