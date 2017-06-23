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В Пензе 26 июня начнет работу горячая линия по вопросам безопасного отдыха за рубежом

09:56 | 23.06.2017 | Общество

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Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Горячая линия по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом начнет работу в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области в предстоящий понедельник, 26 июня.

В Пензе 26 июня начнет работу горячая линия по вопросам безопасного отдыха за рубежом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Специалисты ведомства разъяснят туристам правила питания и поведения в условиях жаркой погоды, дадут рекомендации потребителям услуг, а также проконсультируют о необходимых прививках при выезде в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Звонки будут приниматься по будням с 10.00 до 17.00, а в пятницу — до 15.45 по телефонам: 8-800-707-64-22 и +7 (8412) 66-09-48.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области, горячая линия будет открыта до 10 июля.
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