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Пензенские поисковики приняли участие в церемонии захоронения останков 32 воинов

09:10 | 26.06.2017 | Общество

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Пензенские поисковики приняли участие в церемонии торжественного захоронения останков 32 воинов, состоявшейся на воинском мемориале в деревне Кневицы Демянского района Новгородской области.

Пензенские поисковики приняли участие в церемонии захоронения останков 32 воинов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова, красноармейцы были подняты отрядами «Поиск-вездеход» из Пензы и «Березка» из деревни Кневицы при проведении весенней «Вахты Памяти» в период с 28 апреля по 8 мая в районе боевых действий 202-й стрелковой дивизии.

«На церемонию из Ростовской области приехали дочь и шесть внуков бойца Ивана Васильевича Бабина 1896 года рождения — уроженца Пермского края, который считался пропавшим без вести с марта 1942 года. Поисковики передали родственникам медальон и личные вещи бойца, а дочь обратилась со словами благодарности, сказав, что хоть и не помнила отца, но всегда хотела побывать на его могиле», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по итогам «Вахты Памяти» было установлено еще одно имя — уроженца Новосибирска младшего командира Федора Михайловича Косых 1905 года рождения, но его дочь на церемонии захоронения присутствовать не смогла.
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