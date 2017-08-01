Конечную остановку маршрутки №49 на два месяца перенесут на улицу Петровскую в Пензе Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Конечная остановка автобусов малого класса, следующих по маршруту регулярных перевозок №49 в Пензе, будет перенесена с улицы Сухумской на улицу Петровскую со среды, 2 августа.

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Необходимость изменения места конечной остановки связана с ремонтом улицы Сухумской.

Временная схема движения рассчитана на весь период проведения работ, которые планируется завершить до 30 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», также в связи с ремонтом дороги будет изменено движение по маршрутам регулярных перевозок №149 «Улица Светлая — улица Сухумская» и №130 «Арбековская застава» — «Спутник».

Въезд и выезд из «Спутника» до окончания работ будет осуществляться по улицам Петровской, Мясницкой, Звездной и Светлой.