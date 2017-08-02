Виктор Кувайцев поздравил пензенских десантников с Днем ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается в среду, 2 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Являясь важнейшей составляющей частью Вооруженных сил России, воздушно-десантные войска стали одним из символов мощи и боеспособности нашей страны. История этого легендарного рода войск, отличающегося высокой мобильностью, решительностью и боевым мастерством, вместила тысячи беспримерных подвигов. На фронтах Великой Отечественной войны, в горячих точках, при выполнении миротворческих операций десантники с честью выполняли свой долг, проявляя стремительность, отвагу, доблесть и боевое братство», — отметил глава администрации Пензы.

Он добавил, что молодые солдаты и офицеры достойно продолжают дело ветеранов.

«Искренне желаю воинам-десантникам, военнослужащим запаса, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, твердости духа во всех испытаниях, чистого неба, счастья и удачи!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.