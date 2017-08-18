Ремонт тротуара на улице Кирова в Пензе планируется завершить до 1 сентября Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Работы по замене асфальтобетонного покрытия на брусчатку на тротуаре на улице Кирова в Пензе — от улицы Бакунина до здания правительства — планируется завершить до 1 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ Пензы Евгений Колеганов.

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По его словам, площадь ремонта составляет около 3,5 тыс. кв. метров, а стоимость — 6 млн. 100 тыс. рублей.

На данный момент основная часть рабочих переместилась от перекрестка с улицей Бакунина в направлении к зданию правительства.

На тротуаре вдоль областного драматического театра имени А.В. Луначарского и вблизи торгового центра «Пассаж» осталось вымостить лишь отдельные небольшие участки.

В то же время рядом с поворотом к главпочтамту рабочие разравнивают песок и только готовятся приступить к мощению.

Дальше — напротив здания правительства — снято старое покрытие, частично завезен щебень. Для удобства посетителей к ступеням выложены мостки из деревянных поддонов.

Участки, на котором проводятся работы, ограждены сигнальными лентами. Также путь пешеходам преграждают упаковки со стройматериалами.

По завершении работ весь тротуар будет выложен темно-серой плиткой, а вдоль бордюра пройдет полоса из светлой брусчатки. Перед ступенями и входными группами будет уложена тактильная плитка, по которой инвалиды смогут ориентироваться на потенциально опасных участках.