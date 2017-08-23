В Пензе потушен условный пожар в гипермаркете «Леруа-Мерлен» Общество

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Более 50 сотрудников МЧС отработали действия по тушению пожара, который, по легенде учений, произошел на складе готовой продукции пензенского гипермаркета «Леруа Мерлен», торгующего стройматериалами и другими товарами, в том числе горючими.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Согласно исходным условиям, в результате нарушения правил безопасности произошло замыкание электропроводки, загорелась продукция и тара. Из-за сильного задымления возникла угроза жизни и здоровью как работников, так и посетителей магазина. Существовал риск того, что огонь перекинется в торговый зал.

«На место условного загорания оперативно прибыли пожарно-спасательная техника, скорая помощь, полиция, а также службы жизнеобеспечения. Был развернут оперативный штаб пожаротушения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что для спасения условных пострадавших пожарные использовали автолестницу и канатно-спусковое устройство.

«Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Все службы с поставленными задачами справились. Учения прошли успешно», — уточнили в пресс-службе.