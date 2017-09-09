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В Заречном ярмарку перенесут с улицы Строителей на Озерскую

10:42 | 09.09.2017 | Общество

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Заречный, 9 сентября 2017. PenzaNews. Ярмарка, которая ранее проводилась в Заречном Пензенской области на улице Строителей, будет перенесена на улицу Озерскую. Об этом сообщил глава города Олег Климанов.

В Заречном ярмарку перенесут с улицы Строителей на Озерскую

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По сложившейся традиции, 14 октября в Заречном стартует ярмарочный сезон. Как и прежде, горожане смогут купить свежие овощи, фрукты, мясо, молочные и другие продукты питания у предпринимателей города Заречного и гостей из Пензенской области», — написал он в своем блоге в «Живом Журнале».

Глава ЗАТО пояснил, что прежде в связи с выездной торговлей на улице Строителей приходилось менять маршруты общественного транспорта и перекрывать две улицы, что создавало неудобства для жителей.

«В этом году было принято решение выделить под ярмарку выходного дня часть улицы Озерской — от улицы Заречной до пересечения с проспектом 30-летия Победы. На этом участке нет жилых домов, не ходит общественный транспорт», — отметил Олег Климанов.

Глава Заречного уточнил, что добраться до места проведения ярмарки можно будет с помощью специального городского маршрута.
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