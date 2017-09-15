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В пензенской Госавтоинспекции напомнили правила движения на гироскутерах

15:05 | 15.09.2017 | Общество

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Люди на сегвеях и гироскутерах должны следовать правилам дорожного движения, установленным для пешеходов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В пензенской Госавтоинспекции напомнили правила движения на гироскутерах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Такие устройства предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части дорог. С целью обеспечения собственной безопасности на них лучше передвигаться в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что управляющий сегвеем или гироскутером человек остается пешеходом, несмотря на наличие электрического двигателя в этих устройствах.

«Выезд на проезжую часть строго запрещен. При переходе дороги необходимо спешиваться, а дополнительное средство передвижения нести в руках или везти рядом с собой», — отмечается в сообщении.

В нем также говорится о необходимости внимательно выбирать площадку для передвижения, соблюдать осторожность и выбирать безопасную скорость.

«Госавтоинспекция обращается к родителям, которые уже приобрели своим детям новую игрушку. Перед поездкой убедитесь, что Ваш ребенок знает правила дорожного движения и понимает всю ответственность передвижения на сегвее или гироскутере. На вас лежит ответственность за поведение и жизнь ребенка на дороге», — резюмируется в сообщении.
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