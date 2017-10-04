Пензенские зенитчики вернулись к месту дислокации Общество

Пенза, 4 октября 2017. PenzaNews. Пензенские зенитчики, которые принимали участие в лагерном сборе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, вернулись к месту постоянной дислокации.

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Также в свои регионы прибыли военнослужащие из Самарской и Оренбургской областей.

Всего в учениях приняли участие 1 тыс. человек и свыше 250 единиц военной техники противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, военнослужащие в рамках лагерного сбора успешно выполнили целый ряд боевых стрельб управляемыми снарядами из зенитных комплексов «Бук-М2», «Тор-М», «Тунгуска» и «Стрела-10», а также переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» по целям, имитирующим авиацию и ракеты противника.

Кроме того, подразделения совершили марш комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов.

Ожидается, что некоторые из них встанут на боевое дежурство.