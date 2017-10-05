В Пензе почтили память защитников Белого дома Общество

Пенза, 5 октября 2017. PenzaNews. Активисты обкома КПРФ и молодежной общественной организации «Поколение нового времени» почтили память людей, погибших при защите Белого дома осенью 1993 года, в ходе мероприятий, состоявшихся у памятника Борцам революции в Пензе в минувшую среду, 4 октября.

Фото: Kprfpenza.ru

Первыми памятное мероприятие провели сторонники КПРФ. Около 15 человек пришли к памятнику с гвоздиками и флагами партии.

Обращаясь к собравшимся, первый секретарь пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев напомнил о событиях осени 1993 года, после чего участники акции возложили цветы к памятнику Борцам революции.

Акция «Поколения нового времени» собрала около 10 человек. Они также держали гвоздики и флаги. Кроме того, в руках у одного активиста был плакат с лозунгом «Нет прощенья буржуазным карателям 1993 года!»

Фото: пресс-служба «Поколения нового времени»

Организаторы акции решили не проводить официальный митинг, а почтить память погибших минутой молчания.

После этого участники мероприятия возложили цветы к памятнику.

3 октября 1993 года в Москве был разогнан Съезд народных депутатов и Верховный совет, что явилось следствием конституционного кризиса, разразившегося годом ранее.

Возникшие разногласия между двумя политическими силами — сторонниками президента РФ Бориса Ельцина и основной частью народных депутатов и членами Верховного совета во главе с Русланом Хасбулатовым и вице-президентом Александром Руцким — переросли в вооруженное противостояние.

Поводом для него послужил указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года. Сторонники фактически ликвидированного Верховного совета квалифицировали действия Бориса Ельцина как государственный переворот.

3 октября они попытались захватить мэрию и телецентр «Останкино». На следующий день по решению Бориса Ельцина военные осуществили штурм Белого дома, во время которого здание было обстреляно из танков.

В ходе трагических событий осени 1993 года были убиты 157 человек, еще 384 ранены. Большинство из них были мирными жителями.

Победа сторонников президента Бориса Ельцина ознаменовала конец для всей структуры советской власти, существовавшей в стране с 1917 года.

Согласно новой Конституции, принятой 12 декабря 1993 года, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом и сильной президентской властью.

События 3–4 октября 1993 года в Москве называют также Октябрьским восстанием или Ельцинским переворотом.