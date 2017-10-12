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В Пензе предложено оборудовать смотровую площадку на колокольне Спасского собора

17:13 | 12.10.2017 | Общество

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Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил оборудовать на колокольне строящегося Спасского кафедрального собора Пензы смотровую площадку, откуда благодаря высоте строения и нахождению на возвышенности открывается панорамный вид на город.

В Пензе предложено оборудовать смотровую площадку на колокольне Спасского собора

Фото: Pnzreg.ru

«Посещение Спасского собора может быть интересно как туристам, так и местным жителям. Нужно создать для этого соответствующие условия. Думаю, многим хотелось бы взглянуть на город с колокольни. Сюда могли бы приезжать молодожены после заключения брака, чтобы попросить у Бога счастья. Это очень интересный проект. Нужно оборудовать здесь смотровую площадку, тем более что технически это возможно», — сказал глава региона в ходе выездного совещания на строительной площадке в четверг, 12 октября.

Губернатор поручил организовать удобные пешеходные пути к храму и привести в порядок расположенные рядом зеленые насаждения.

Он отметил также, что Спасский собор является своеобразной визитной карточкой Пензы, а потому очень важно, чтобы храм вписывался в городской ландшафт.

«Будем работать зимой, чтобы к 1 мая весь фасад был готов, и мы могли приступить к чистовому благоустройству территории. […] То, что возможно сделать в этом году, не следует переносить на следующий», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.
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