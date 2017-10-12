В Пензе предложено оборудовать смотровую площадку на колокольне Спасского собора Общество

Пенза, 12 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил оборудовать на колокольне строящегося Спасского кафедрального собора Пензы смотровую площадку, откуда благодаря высоте строения и нахождению на возвышенности открывается панорамный вид на город.

Фото: Pnzreg.ru

«Посещение Спасского собора может быть интересно как туристам, так и местным жителям. Нужно создать для этого соответствующие условия. Думаю, многим хотелось бы взглянуть на город с колокольни. Сюда могли бы приезжать молодожены после заключения брака, чтобы попросить у Бога счастья. Это очень интересный проект. Нужно оборудовать здесь смотровую площадку, тем более что технически это возможно», — сказал глава региона в ходе выездного совещания на строительной площадке в четверг, 12 октября.

Губернатор поручил организовать удобные пешеходные пути к храму и привести в порядок расположенные рядом зеленые насаждения.

Он отметил также, что Спасский собор является своеобразной визитной карточкой Пензы, а потому очень важно, чтобы храм вписывался в городской ландшафт.

«Будем работать зимой, чтобы к 1 мая весь фасад был готов, и мы могли приступить к чистовому благоустройству территории. […] То, что возможно сделать в этом году, не следует переносить на следующий», — цитирует губернатора пресс-служба правительства Пензенской области.