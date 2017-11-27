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Более 1 тыс. пензенцев написали географический диктант

09:33 | 27.11.2017 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Более 1 тыс. человек написали всероссийский географический диктант в Пензенской области в минувшее воскресенье, 26 ноября.

Более 1 тыс. пензенцев написали географический диктант. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На территории региона было развернуто семь площадок — в Сердобске, Тамале, Башмаковском районе и Пензе — на базе Пензенского государственного университета, артиллерийского инженерного института, лицеев №2 и №29.

На площадке ПАИИ проверить свои знания собрались почти 800 курсантов и преподавателей.

В течение 45 минут участникам предстояло выполнить 30 заданий, включавших в себя вопросы на знание географических понятий и терминов, а также о расположении объектов на карте.

Кроме того, предлагалось определить наименование объекта по отрывкам из художественных проведений.

Максимально за работу можно получить 100 баллов.

Правильные ответы будут опубликованы 1 декабря, а индивидуальные результаты — 25 декабря, сообщает пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.

Впервые географический диктант состоялся в 2015 году. Инициатором его проведения выступил председатель попечительского совета Русского географического общества, президент России Владимир Путин.

Диктант составляется в трех вариантах — для регионов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.

Один из главных принципов проведения акции — анонимность. На бланках заданий и ответов не требуется указывать свое имя, надо лишь написать возраст, род занятий, отношение к географии и некоторые другие сведения.

В 2017 году акция вышла на международный уровень — в ней приняли участие жители 26 стран, в том числе Австралии, Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китая и Румынии.
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