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Житель Пензенской области оборудовал в гараже подпольную мастерскую по переделке оружия

13:05 | 09.07.2025 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали жителя Пензенской области 1996 года рождения, который оборудовал в гараже подпольную мастерскую по переделке оружия.

Житель Пензенской области оборудовал в гараже подпольную мастерскую по переделке оружия

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Установлено, что в период с января 2018 года по апрель 2025 года указанный гражданин самодельным способом переделал в боевые охолощенный пистолет-пулемет «Витязь» и макет массогабаритного автомата Калашникова. Также на токарном станке мужчина изготовил приборы для бесшумной стрельбы», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе обыска в гаражном боксе, принадлежащем мужчине, и на прилегающей территории изъяты две единицы переделанного нарезного огнестрельного оружия, а также незаконно хранившиеся основные части оружия и более 630 патронов разного калибра.

«Гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, переделка оружия — его хобби. Данной деятельностью он занимался в гараже, где у него было соответствующее оборудование. Однако оперативники выяснили, что ранее злоумышленник незаконно переделал два гладкоствольных ружья в нарезные и сбыл их в дальнейшем за денежное вознаграждение в сумме 65 тыс. рублей двум покупателям», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

«Полицейские установили личности клиентов оружейника и доставили их в отдел внутренних дел, где в отношении них за незаконное хранение оружия были возбуждены уголовные дела по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приобретенные ими ружья изъяты. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. В отношении продавца и покупателей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — поясняется в тексте.


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