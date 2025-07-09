АСИ включило Пензенскую область в число пилотных регионов для работы в рамках проекта «Пронаследие» Общество

Пенза, 9 июля 2025. PenzaNews. Агентство стратегических инициатив (АСИ) включило Архангельскую, Белгородскую, Вологодскую, Ивановскую, Калужскую, Липецкую, Пензенскую, Свердловскую, Ярославскую области, Забайкальский и Пермский края в число пилотных регионов для работы в рамках всероссийского проекта «Пронаследие», направленного на возрождение объектов культурного наследия (ОКН) и качественное преображение архитектурное облика малых городов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АСИ.

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«В рамках отбора регионов-пилотов рабочая группа проанализировала более 80 инвентаризационных карт объектов культурного наследия, заполненных регионами по единой методике. Данные отражают не только количественные характеристики памятников истории и культуры, но и транспортную доступность территорий, реализованные мероприятия национальных проектов, встроенность в туристические маршруты», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что критериями отбора пилотных регионов стали: наличие объектов культурного наследия с проработанными технико-экономическими показателями, сформированные межведомственные управленческие команды, опыт реализации проектов приспособления памятников архитектуры с участием концессий, ГЧП и мер господдержки, участие в исследовании внерейтингового показателя национального рейтинга инвестиционного климата, связанного с ОНК.

«Полученные от субъектов данные, а также сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия легли в основу формирования «Индекса свободы инвестора», — поясняется в тексте.

Как отметила заместитель генерального директора – директор дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова, крайне важно включать ОНК в экономическую и культурную жизнь регионов.

«Мы создаем новый инструмент «Индекс свободы инвестора». Его ценность в том, что он позволит органам государственной власти выявить слабые места в нормативной или институциональной системе региона и принять меры по их устранению. Для бизнеса индекс станет настоящим своевременным ориентиром, позволяя принимать решения на основе фактов, а не предположений», — сказала Ольга Захарова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в ближайшие месяцы планируется приступить к разработке региональных стратегий по работе с объектами культурного наследия и определения оптимального набора инструментов и механизмов для вовлечения ОНК в экономический оборот с учетом специфики территории.