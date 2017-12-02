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Руководитель детского центра предложила перенести остановку на улице Ленина в Пензе

12:31 | 02.12.2017 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. Руководитель детского центра «Мофет» Мария Куликова обратилась к мэру Пензы Виктору Кувайцеву с просьбой рассмотреть возможность переноса остановочного павильона на улице Ленина ближе к центру культуры и досуга.

Руководитель детского центра предложила перенести остановку на улице Ленина в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

Она пояснила, что в настоящее время детям неудобно добираться с удаленной остановки до гимназии №6, музыкальной школы №2 и других учреждений.

Виктор Кувайцев пообещал, что это предложение обязательно будет рассмотрено.

«Интересы и безопасность детей, которые занимаются в центре культуры и досуга и других образовательных учреждениях, для нас в приоритете», — отметил он в ходе приема граждан, состоявшегося в мэрии в субботу, 2 декабря.

Как сообщает пресс-служба администрации города, всего к Виктору Кувайцеву обратились пять человек: обращения касались несанкционированной торговли у магазина «КаГау» в микрорайоне Арбеково, разрешения на родственное захоронение на Мироносицком кладбище, расселения дома №13 на улице Леонова и передачи имущества в муниципальную собственность.
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