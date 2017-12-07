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В Пензе восстановлено обеспечение двух инвалидов бесплатными лекарствами на 8 млн. рублей

12:41 | 07.12.2017 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Право двух пензенских инвалидов на бесплатное лекарственное обеспечение дорогостоящим препаратом на сумму свыше 8 млн. рублей восстановлено в судебном порядке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе восстановлено обеспечение двух инвалидов бесплатными лекарствами на 8 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она отметила, что один из них является несовершеннолетним.

«По результатам прокурорского вмешательства четверо жителей Лунинского района обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в объеме, рекомендованном по медицинским показаниям. Меры реагирования по аналогичным фактам принимались каменским межрайонным прокурором и прокурорами города Заречного, Пачелмского и Бессоновского районов», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что после вмешательства сотрудников ведомства на официальных сайтах соцуправления Пензы, центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района города и клинической больницы №4 появилась версия для слабовидящих.

«Только после вмешательства прокурора детско-юношеская спортивная школа Колышлейского района оборудовала вход в образовательную организацию пандусом. Нарушения, связанные с созданием безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями, выявлены также в Кузнецке, в Пензе, в Иссинском, Лопатинском, Пензенском, Никольском и других районах», — добавила помощник прокурора.
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