В Пензе прошел турнир по игре бочча среди инвалидов Общество

Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Пенза стала одним из четырех городов, где организованы турниры по игре бочча в рамках третьего этапа всероссийского проекта «Спорт открывает горизонты», который благотворительный фонд «Новая жизнь» реализует при поддержке компании «МегаФон».

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Мероприятие, приуроченное к областному фестивалю спортсменов-инвалидов, объединило воспитанников нижнеломовского детского дома-интерната, воспитанников центров «Квартал Луи» и «Дом Вероники», а также представителей адаптивной школы Пензы.

Участников состязаний поприветствовал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, который пожелал им успехов и новых достижений.

Для юных спортсменов из Нижнего Ломова, которые ранее уже принимали подобный турнир в своем учреждении, это были первые соревнования такого уровня. Тем не менее они быстро освоились и показали достойную игру.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», в категории, объединившей классы «БС1», «БС2», «БС4», среди спортсменов с поражением центральной нервной системы, которые могут толкать мяч ногой или брать его рукой, призерами стали Денис Мусатов, Алена Козина и Николай Крылов.

«В «Open-классе» сильнейшими оказались Максим Корнеев, Алексей Сеитов и Иван Пчельников», — добавили в компании.

Победители и призеры получили медали и грамоты от благотворительного фонда «Новая жизнь» и генерального партнера проекта — компании «МегаФон».

Также всем участникам были вручены памятные подарки.