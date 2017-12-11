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В Пензе введены ограничения на движение большегрузов

08:00 | 11.12.2017 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Ограничения, касающиеся движения большегрузных транспортных средств, вступили в силу в Пензе в понедельник, 11 декабря.

В Пензе введены ограничения на движение большегрузов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Запрет на проезд автомобилей длиной более 10 метров будет действовать по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 7.00 до 20.00 по 31 марта.

Он не затронет общественный транспорт, а также автомобили, перевозящие топливо и грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Движение транспортных средств, используемых при строительстве объектов и перевозке контейнеров с грузом для последующей отправки железнодорожным транспортом, за исключением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, будет осуществляться при наличии пропуска, выданного департаментом ЖКХ Пензы.

Движение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств будет доступно при наличии специального разрешения, выданного в соответствии с порядком, установленным приказом №258 Минтранса России.
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